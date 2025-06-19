Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 2025 Mayıs Ayı Hazır Beton Endeksi’ni açıkladı. İnşaat sektörünün öncü göstergesi olan rapora göre, Faaliyet Endeksi mayısta yükselse de Beklenti ve Güven Endeksleri geriledi. Güven Endeksi son 4 yılın en düşük seviyesinde, sektörün performansı sürdürebilir görünmüyor.ANKARA (İGFA) - THBB’nin her ay yayımladığı Hazır Beton Endeksi, inşaat sektörü ve bağlantılı alanlardaki mevcut durumu ve beklentileri ortaya koydu.

Mayıs 2025 raporuna göre, mart ve nisan aylarında eşik değere yakın seyreden Faaliyet Endeksi, mayısta belirgin bir artış gösterirken 'beklenti endeksi' düşüşte, 'Güven Endeksi' ise rekor düşük seviyeye geriledi.

Faaliyet ile Güven Endeksleri arasındaki fark, son 4 yılın en yüksek düzeyine ulaştı.

“FAALİYET ARTIŞI GEÇİCİ”

THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Faaliyetin yükselmesine rağmen güvenin dip yapması, sektörün bu performansı koruyamayacağının en net göstergesidir. Geçen yıla göre Faaliyet Endeksi eşik değerin üzerinde olsa da Beklenti ve Güven Endekslerindeki gerileme, bu yükselişin geçici olduğunu gösteriyor” dedi.

EKONOMİK GÖRÜNÜM VE MALİYET BASKISI

Ekonomik gelişmelere dikkat çeken Başkan Işık, “Jeopolitik riskler ve para politikası inşaat sektörünü etkiliyor. Nisan 2025’te İnşaat Ciro Endeksi yıllık yüzde 41 artarken, İnşaat Maliyet Endeksi aylık yüzde 1,67 yükseldi. Ciro artışı, maliyet artışına kıyasla sınırlı kaldı. Faiz indirimi başlamazsa, inşaat ve imalat sanayinde yavaşlama, ardından daralma kaçınılmaz” uyarısında bulundu.