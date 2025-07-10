Emniyet Genel Müdürlüğü, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas ve Van’da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarıyla hız denetimine 10 Temmuz Perşembe (BUGÜN) itibariyle start verecek.ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik güvenliğini artırmak amacıyla önemli bir uygulamaya geçti.

Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas ve Van illerini kapsayan karayollarında, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarıyla ortalama hız denetimleri 10 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla başlayacağını duyurdu.

Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından da yapılan duyuru ile PTS EDS ortalama hız ihlal tespit sistemlrinin haritası paylaşılırken, vatandaşlara yasal hız sınırlarına uyma çağrısı yapıldı.