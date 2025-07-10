Batı Trakya Türk Azınlığı'nın genç sanatçılarını Kayseri'de ağırlayan Talas Belediyesi'ne hem Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu'ndan hem de Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği'nden (BTAYTD) teşekkür mektubu geldiKAYSERİ (İGFA) - Talas Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kayseri'de sahne alan Batı Trakyalı genç tiyatrocular, memleketlerine döndükten sonra gönderdikleri mektuplarla gönül bağlarını bir kez daha gösterdi. Organizasyonun ardından hem Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal hem de projenin sahibi olan BTAYTD Başkanı Hüseyin Baltacı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a hitaben ayrı ayrı teşekkür mektupları kaleme aldı.

BAŞKONSOLOSLUK'TAN "ANLAMLI" TEŞEKKÜR

Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, 7 Temmuz 2025 tarihli mektubunda, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği çatısı altındaki Mucize Tiyatro Topluluğu'nun "Fehim Paşa Konağı" oyununu Kayseri'de sahnelemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Talas Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşen etkinliğin önemine dikkat çeken Ünal, "Söz konusu faaliyet, Batı Trakya Türk Azınlığı mensubu gençlerin anavatanları olan ülkemizle bağlarının pekişmesi açısından faydalı olmuş, toplumun bilinci ve farkındalığına önemli tesirde bulunmuştur" ifadeleriyle organizasyonun manevi değerine vurgu yaptı.

BTAYTD Başkanı Hüseyin Baltacı ise mektubunda, gösterilen yakın ilgi ve misafirperverliğe dikkat çekti. Performans için Batı Trakya’dan yola çıktıkları andan itibaren anavatan kurumlarının güçlü desteğini hissettiklerini belirten Baltacı, "Bu süreçte şahsınızın katkısıyla kafilemize sağlanan imkanlar, tiyatroda izleyiciler arasında çalışma ekibimizle yer alarak attığımızız yoğun mesainin arasında bizlerle buluşmanız, güzel anıların ötesinde anavatanımızın bizleri sahiplendiğini ve her zaman yanımızda olduğunu göstermekte ve bize güç vermektedir" dedi.

DERNEK BAŞKANINDAN SAMİMİ DAVET

Başkan Baltacı, mektubunu şu samimi sözlerle noktaladı: "Bu vesileyle, sizi mümkün olan en yakın zamanda Batı Trakya'yı ziyaret için davetimizi iletiyor, şahsınız ve Talas Belediyesi İmar A.Ş. yetkililerine şahsım, başkanlığını yürüttüğüm derneğimiz, gençlerimiz ve aileleri adına kalbi şükranlarımızı sunuyorum."

Her iki mektupta da Talas Belediyesi’ne teşekkür edilmesi, projenin tüm paydaşlarıyla başarılı bir şekilde yürütüldüğünü gözler önüne serdi. Bu çifte teşekkür, yerel yönetimlerin sınır ötesi kültürel diplomasiye ve milli bağların güçlendirilmesine yönelik katkılarının en somut örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.