Dijital Sağlık Derneği (DİSADER), dijital dönüşümün sağlık sektörüne etkilerini, ulusal ve küresel gündemdeki yerini ve sağlık sektöründe dijital dönüşümün geleceğini ele aldı. İstanbul'da düzenlenen Dijital Sağlık Buluşması'nda mevcut potansiyeller ile gereken adımlar masaya yatırıldı.İSTANBUL (İGFA) - Dijital Sağlık Derneği (DİSADER), Türkiye’de dijital sağlık ekosisteminin gelişimini desteklemek amacıyla İstanbul Modern Müzesi’nde düzenlenen ve kamu, akademi ve özel sektörden temsilcilerin yer aldığı buluşmada bir araya geldi.

Buluşmanın ana konusu dijital dönüşümün sağlık sektörüne olan etkileri ve geleceğin sağlık teknolojileri oldu.

Buluşmaya katılan Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci, yaptığı konuşmada dijitalleşmenin, sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir ve sürdürülebilir olmasının anahtarı olduğunu belirtti.

Türkiye’nin sağlıkta dijitalleşme yolculuğu, vatandaşlarımızın dijital platformlara olan güveni sayesinde hızla ilerlediğine dikkati çeken Doç. Dr. Birinci, "Dijital çözümlerle hem sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşıyor hem de kaynaklarımız daha etkin kullanılıyor” dedi.

Türkiye’nin dijital sağlık ekosistemini global ölçekte rekabetçi bir konuma taşıma vizyonuyla kurulan DİSADER’i, dijital sağlık alanındaki paydaşları ile ilk kez bir araya getirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten DİSADER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emin Fadıllıoğlu ise, Türkiye'de dijital sağlık altyapısı ile OECD ülkeleri arasında öncü bir konumda yer aldığını belirterek, "Bununla birlikte, bu güçlü altyapıyı tam anlamıyla değerlendirebilmek için stratejik planlama ve ekosistem altyapısını geliştirme alanında büyük fırsatlarımız var. Türkiye’de e-Nabız gibi başarılı projelerimizle attığımız önemli adımların yanında, dijital sağlık yatırımlarında daha fazla ilerleme kaydetmek için kamu ve özel sektör arasındaki iş birliklerinin güçlendirilmesi çok önemli olacak. Dijital sağlık ekosistemi, bu iş birlikleri sayesinde global düzeyde rekabetçi bir noktaya taşınabilir” diye konuştu.

Buluşmada İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç ise, “Enformasyon bilimi, insanlığın sağlık alanındaki en büyük devrimlerinden birini gerçekleştiriyor ve teknolojiyi insan hayatının kalitesini artırmak için kullanmamızı sağlıyor. Bu dönüşüm, sadece tedavi süreçlerini değil, sağlıkta koruyucu ve önleyici hizmetlerin de önemini artırıyor” dedi.