Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, LGS (Liselere Geçiş Sistemi) ve YKS’ye (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) Osmangazi Belediyesi’nin ücretsiz olarak hizmete sunduğu dijiders ile hazırlanarak dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi. BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin 8-11 ve 12’nci sınıf öğrencileri ile mezuna kalan öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun şekilde ücretsiz dijital eğitim alabilmesi için hayata geçirdiği dijiders projesi ile sınavlara hazırlanan öğrenciler, LGS ve YKS’de büyük başarı elde etti. LGS ve YKS’ye dijiders ile hazırlanan öğrencilere bu süreçte, ek ödevler ve geniş soru bankası sunuldu.

Öğrenciler 2 haftada bir yapılan deneme sınavlarıyla kendilerini geliştirme fırsatı buldu. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sınavlara dijiders ile hazırlanarak LGS’de yüzde 0,1 ile yüzde 2’lik dilim arasına girmeyi başaran 10 öğrenci ile YKS’de ise ilk 5 bine giren 12 öğrenciyi makamında ağırlayarak tablet hediye etti.

“ÇOCUKLARIMIZIN BAŞARILI OLMASI BİZİ GURURLANDIRIYOR”

Öğrencileri tebrik ederek sözlerine başlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Dijiders projesi ile LGS’ye hazırlanan Nazlı Kümbetli, tam puanla Türkiye birincisi ve hepimizin gururu oldu. Dijiders programına katıldığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın başarılı olması hem ailelerini hem bizi hem de ülkemizi gururlandırıyor. Çıktıkları bu yolda Allah utandırmasın. Allah tüm çocuklarımıza zihin açıklığı versin. Başarılar diliyorum” dedi.

“DİJİDERS SAYESİNDE HER YERDE DERS ÇALIŞABİLDİM”

Dijiders uzaktan eğitim platformunu kullanarak sınavlara hazırlandığını ifade eden LGS Türkiye Birincisi Nazlı Kümbetli, “Osmangazi Belediyesi’nin öğrencilere sunduğu bu hizmetin ücretsiz olması, kursa gidemeyenler için büyük bir avantaj. Aynı zamanda dijital olması her yerde ders çalışabilmemi sağladı. Böyle bir hizmeti bizlere sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“DİJİDERS SAYESİNDE SINAVLARDA DERECE ELDE ETTİK”

LGS ve YKS’ye ‘Dijiders Uzaktan Eğitim Projesi’ ile hazırlanarak başarı elde eden ve Başkan Erkan Aydın tarafından ödüllendirilen diğer öğrenciler ise “Dijiders programını çok efektif bir şekilde kullandık. Dershaneye giderken çok vakit kaybı yaşanıyor. Dijiders sayesinde bu vakit kaybını yaşamadık. Dershaneye gidemeyen birçok arkadaşımız dijiders sayesinde sınavlara çalıştı. Bu program, sınavlarda başarılı olmamızda büyük katkı sağladı. Dijiders sayesinde sınavlarda derece elde ettik. Bize bu imkanı sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a teşekkür ederiz. Başkanımıza güzel hediyesi için de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.