Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ve hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin Ankara’nın tarihi ve kültürel değerlerini keşfetmesini amaçlayan “Başkent Kültür Turu Ring Seferleri” yoğun ilgiyle sürüyor.ANKARA (İGFA) - Kentin önemli turistik noktalarına ulaşımı kolaylaştıran bu özel hizmet, vatandaşlardan tam not alıyor.

Haftanın 7 günü saat 10.00 ile 18.00 saatleri arasında her saat başı İlk Meclis durağından başlayan 402 numaralı otobüs, 14 noktaya ziyaretçilerin kolaylıkla ulaşımını sağlıyor.

ZİYARETÇİLER İÇİN TARİH DOLU BİR YOLCULUK

Anıtkabir, Ankara Kalesi, I. Meclis ve Hamamönü gibi önemli kültürel durakları kapsayan ve haftanın 7 günü 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veren 402 numaralı özel hattın durak bilgileri ise şöyle;

-İlk Meclis Durağı (Durak No: 40154)

-Anafartalar Durağı (Durak No: 30032)

-Kale Durağı (Durak No: 30096)

-Ulucanlar Durağı (Durak No: 30101)

-Hamamönü Durağı (Durak No: 30059)

-Resim ve Heykel Müzesi Durağı (Durak No: 30015)

-Sıhhiye Durağı (Durak No: 11664)

-Kızılay Durağı (Durak No: 12207)

-Karayolları Genel Müdürlüğü Durağı (Durak No.12102)

-TBMM Durağı (Durak No: 12102)

-Anıtkabir I. Durağı (Durak No: 10509)

-Anıtkabir II. Durağı (Durak No: 11512)

-Ankara Tren Garı Durağı (Durak No: 11557)

-İlk Meclis Durağı (Durak No: 40465)