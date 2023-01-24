Birinci Sayfa programında Ali Ustanıl'ın konuğu olan Prof. Dr. Abdulkadir Develi, düzenlemeninin vatandaşlara borçlarını daha rahat bir şekilde ödeme imkanı sunmanın yanı sıra devlete de gelir kaynağı sağlayacağını söyledi.

Prof. Dr. Yüksel Akay Unvan ile birlikte katıldığı Birinci Sayfa programında borç yapılandırma paketini değerlendiren Prof. Dr. Develi, özetle şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan kamu alacaklarına getirilen yapılandırmaya yönelik yeni düzenleme ile kamu alacaklarına belirli oranla güncelleme ve taksit imkanı getirilmekte.

Yine düzenleme ile vergi dairelerine 31 Aralık 2022'den önce 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımızın cezalarının tahsilinden vazgeçilmekte. Ayrıca, vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere borçlarının cezalarını kaldırılmaktadır. Düzenlemede taksitlerde uygulanacak olan oran ve vadeye dahil detaylar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak. Pandemi ve pandemi sonrası küresel tedarik zincirinin bozulması, Rusya-Ukranya savaşı ile artan emtia fiyatları ve küresel enflasyon sürecinde vergi ve pirim ödemelerinde zorlanan vatandaşlarımız için yapılacak olan düzenleme yerinde ve toplumsal talebe cevap verir niteliktedir. Düzenleme ile düşük maliyetli uzun vadeli borçlanma sahibi olan şirketler ve vatandaşlarımız borçlarını ödeme imkanı sahip olacaklardır. Öte yandan devletimiz ise yapılandırma ile gelir elde edecektir."