Bayburt Kültür ve yardım Derneği Yönetimi,Taksimde düzenleyeceği Dede Korkut sempozyumu öncesi İstanbul Bağcılarda Köy Dernekleriyle bir araya gelerek sempozyum ile alakalı bilgilendirme yaptı.

Bağcılardaki toplantı öncesi Bağcılar Şube başkanı Muharrem Aktürk Dernek Başkanlarına sabah kahvaltı ikramında bulundu.

Kahvaltı yapılmasının ardından,Bayburt Kültür ve yardım Derneği genel Başkanı Hicabi Durmuş,Taksimde düzenleyeceğimiz Dede Korkut Sempozyumu için tüm Derneklerimizi Sempozyumun yapılacağı Taksim Atatürk Kültür Merkezine 9 Kasımda bekliyorum dedi.

Sempozyum öncesi “Özüm sözüm Dede Korkut” adıyla Bayburt’ta tüm lise dengi okullarda ve İstanbul’daki Tüm okullarda Dede Korkut konulu Resim,Şiir,ve hikaye yarışması düzenlediklerini ve sonuçların belli olduğunu belirtti.

Yarışma Milli eğitim müdürlükleri vasıtasıyla düzenlendi ve yarışma sona erdi.Yarışmanın dereceye giren öğrencilere, (9 kişi Bayburt’tan,18 Kişi İstanbul dan) olmak üzere ödülleri 9 Kasımda Sempozyumun düzenleneceği Taksim Atatürk Kültür Merkezinde takdim edilecek.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş konuşmasına Sempuzyumun içeri hakkında detaylı bilgi verdi ve Dernek Başkanlarının sorularını dinledi.

Toplantıya, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Yönetim kurulu üyeleri,Taşçılar Dernek Başkanı Ali Erkul,Gökçedere Dernek Başkanı Bayram Şeker,Yolaltı Dernek Başkanı Erdinç Demirer,Ağören Dernek Başkanı Mehmet Karakullukçu,Yukarı Kırzı Dernek Başkanı Şeref Durmuş,Danişment Dernek Başkanı Yener Pınar,Eymür Dernek Başkanı Mikail Acar,Göloba Dernek Başkanı Ali Şenyiğit,Pınarlı Dernek Başkanı Eftal Hof,Aksaçlı Dernek Başkanı İbrahim Gazioğlu,Üzengili Dernek Başkanı Muharrem Aktürk,Keleverek Dernek Başkanı Şaban Türk,Dağtarla Dernek Başkanı Bayram Kırmızı,Alıçlık Dernek Başkanı Reşat Pala,Balca Dernek Başkanı Murat Türk,Çayıryolu Dernek Başkanı Fikret Bayındır,Çatalçeşme Dernek Başkanı Cem Kaya Ilgaz,Petekkaya Muhtar Ahmet Özhan,Konursu Dernek Başkanı Muhammet Yazıcı,Çerçi Dernek Başkanı Metin Alp,Alapelit Dernek BaşkanıAykut Demir,Orta Çımağıl Dernek Başkanı Yunus Memiş,Helva Dernek Başkanı Enver Güzel,Kurbanpınar Dernek Başkanı Kadir Gül,Öksürüç Dernek Başkanı Şevket Akbulut,Işıkova Dernek Başkanı Kenan Karaaslan,Masat Dernek Başkanı Mücahit Köse katıldı.

Program Hatıra Fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.