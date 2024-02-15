21 Şubat Kutlamalarının ilki 1956 yılında İstanbul’da Bayburt Kültür ve Yardım cemiyeti, Bu günkü adıyla (Bayburt Kültür ve Yardım Derneği) Beyoğlu’nda 21 Şubat Bayburt Folklor gecesi adıyla kutlandı.

İstanbul’da Gelenek haleni gelen 21 Şubat Bayburt’un kurtuluşu kutlamaları devam ediyor.

İstanbul’daki kutlamaların bu yılki adresi Bağcılar Göztepe spor Kompleksi olacak.

Kutlama Gecesin Ulusal ve Yerel Sanatçılarımız, Bayburt barları, Bayburt Türkü korosu, Dernek slayt gösterileri, 21 Şubatta yaşanan mezalimin video slayt gösterisi ve Devlet erkânının konuşmalarıyla devam ediyor.

Bayburtluların Gurbetteki en önemli faaliyetlerden biri olan 21 Şubat kutlamalarına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanları, Bakanlar, Milletvekilleri, Belediye Başkanları ve Bürokratların katılım sağladığı bir kutlama gecesi olmaya devam ediyor.

Bu Yıl Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ve Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı geceyi birlikte düzenliyor.

25 Şubat 2024 Pazar günü saat 18.00’de İstanbul Bağcılar Göztepe Spor Kompleksinde yapılacak Programa Üst düzey Devlet erkânı ve Siyasilerin katılması bekleniyor.