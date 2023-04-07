Bayburt Kültür ve yardım Derneği Kadın kolları geçen yıllarda Ramazanın on beşinde Bayburt’ta yıllardır var olan geleneği Eyüp sultanda Ramazan standında çocuklara programlar yapıp hediyeler vererek sevindiriyordular.

Bu yıl Dernek Kadın kolları Bayburt’ta yaşatılan on beşi geleneğini Gaziantep İslâhiye de bulunan AFAD çadır kentinde ifa edecekler.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Kadın kolları Eyüpsultan Belediyesi işbirliğiyle bölgede çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunuyorlar.

AFAD Çadır kentinde çocuklara çeşitli hediyeler verilecek,program düzenlenecek.

Bayburt Derneği kadın kollarıyla Gaziantep İslahiye de “Bayburt’un on beşli geleneğini” çocukları sevindirerek gösterdi.

Bayburt Derneği Kadın kolları başkanı Zeynep Nergis, Bizim bu programı yapmamızdaki gayemiz. Depremde zarar gören bölgelerdeki çocuklara yardım edebilmekti.Bizlerde Bayburt’ta gelenek haline gelen Ramazanın on beşinde çocuklara hediyeler verilmesi olayını,Deprem bölgesinde Gaziantep İslahiye de çadır kentte yaşamak zorunda olan çocukları sevindirmek için yaptık dedi.