Derbi maç sonucu 21 Eylül 2024 | FB-GS maçı kaç kaç bitti?
Fenerbahçe Galatasaray derbisi 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00 itibariyle oynanmaya başlandı. Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk ettiği maçın sonucu merak ediliyor. Peki FB-GS...Devamı için tıklayınız
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