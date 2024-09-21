Fenerbahçe Galatasaray maçı kesintisiz canlı izle! Fenerbahçe Galatasaray maçı kesintisiz canlı izle!
Derbi maç sonucu 21 Eylül 2024 | FB-GS maçı kaç kaç bitti?
Fenerbahçe Galatasaray derbisi 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00 itibariyle oynanmaya başlandı. Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk ettiği maçın sonucu merak ediliyor. Peki FB-GS...Devamı için tıklayınız