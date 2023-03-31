Bilimin, kültürün, sanatın ve teknolojinin birçok dalının etkileşimli ve eğlenceli uygulamalarla katılımcılara sunulmasına yönelik olarak 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerden etkilenen çocuk ve gençlerin sosyal yaşama yeniden entegrasyonlarına katkı sunmayı hedefleyen proje, sürdürülebilir ortak yaşam için kardeşlik misyonunu hayata geçirecek. Projenin hedef kitlesinin Malatya il merkezindeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden oluştuğunu söyleyen proje yürütücüsü Doç. Dr. Yarımkaya, "Mayıs ayı içerisinde Malatya Beydağı konteyner alanında düzenlenmesi planlanan bilim şenliği kapsamında astronomi, robotik, insansız kara ve hava araçları, bocce, 3D modelleme, yenilenebilir enerji, söyleşi, kodlama, sensör teknolojisi, müzik, dokuma, model uçak, drama, geleneksel Türk okçuluğu, ebru sanatı, e-öğrenme, mobil uygulamalar, arttırılmış gerçeklik, benzetim (simülasyon), deneyler ve dijital oyun gibi farklı disiplinlerdeki çalışmalarla desteklenen atölyeler ve seminerler gerçekleşecek. Projede yer alan etkinlikler, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Yaman'ın da aralarında yer aldığı, farklı disiplin alanlarında çalışmaları bulunan 26 akademisyen tarafından yürütülecek." dedi.



Doç. Dr. Yarımkaya ayrıca, "Bayburt-Malatya Kardeşliği Bilim Şenliğiyle Güçleniyor" projesi aracılığıyla bilim kültürü ve iletişiminin toplumda yaygınlaştırılması, katılımcılara bilimsel bilginin etkinlikler yoluyla ulaştırılması ve ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu ve özel durumda okul öncesinden lise eğitimine kadar öğrencilerimize yaşama uyum sağlama konularında bir nebze de olsa katkı sunulması beklenmektedir. Proje kapsamında planlanan etkinlikler, eğlenceli ve etkileşimli uygulamalarla katılımcılara sunulacak olup katılımcıların bilimsel bilgiyi yaparak-yaşayarak, uygulamalı ve kalıcı-izli bir şekilde elde etmelerine önem verilecektir. Bu bağlamda, şenlik süresince elde edilebilecek bilgi, deneyim ve bilimsel araştırma motivasyonu sayesinde katılımcıların bilimsel çalışmalara olan ilgilerinin artmasına, bilimin keyifli yönünü keşfetmelerine, bilimsel okuryazarlıklarının gelişmesine, bilgi, bilim ve bilim şenliğine yönelik olumlu tutum geliştirmelerine, bilim ve teknoloji farkındalıklarının artmasına, yeni bir sanat ve spor dalıyla ilgilenmelerine ve bilimin günlük hayatın her alanında olduğunun farkına varmalarına destek olunacaktır." ifadelerini kullandı.





Proje desteği vesilesiyle tasarım ekibini tebrik eden Rektör Türkmen, "Her felaketin ardından gelişen toplumsal duyularımız ve iyilik hareketlerimiz, yalnızca acının değil sorumluluğun da paylaşılmasını esas alan müşterek millet kültürümüzün bir geleneğidir. Bu gelenek, bir küçük çocuğun kumbarasındaki harçlığı vakfetmesinden holdinglerin milyar liralık desteklerle kalkınmaya yardım etmesine kadar çok geniş çaplı bir düzlemde bizleri birbirimize kenetliyor. Üniversitemizin bu iyilik geleneğini bir kardeşlik projesiyle yaşatacak olması bizler için tarihsel bir misyonun tecellisi anlamına geliyor. Biz, projelerin üniversitesiyiz. Projelerimizi toplumda öncelikli sorunların telafisine yönelik tasarlıyoruz. İyiliği bir proje olarak tasarlamak ve uygulamak, deprem bölgesindeki kardeşlerimizle bizleri yalnızca ortak kültürde, gelenekte ve duygularda değil, bilimsel üretim yoluyla yeniden ayağa kalkmakta da ortak kılacak. Projemiz, bilim kültürünün de kardeşlik kültürünün bir paydası olduğu mesajını verecek. Bilim, iyileştirir. Bizler iyiliği tesis etmek için bilimle iyileşeceğiz ve bu süreç, bizim ortak tarihimiz olacak. Tarihi, zedelendiği yerden onarmak için kardeşliğin projesine emek veren tüm akademisyenlerimize Doç. Dr. Erkan Yarımkaya özelinde teşekkür ederim." şeklinde konuştu.