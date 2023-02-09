CHP Merkez İlçe Başkanı Fatih Bayram; Erzincan Depremi'nden sonra En büyük Deprem Olan ve 10 İlimizi Sarsan Pınarcık ve Elbistan Depremi Hepimiz Derinden Üzdü.

CHP İl Teşkilatı Olarak Biz de bu Deprem Bölgesindeki Vatadaşlarımıza Bu soğuk havada içlerini ısıtmak amacıyla yardım kampanyası başlattık.

Yardım Etmek İsteyen Hemşehrilerimiz Parti Binamıza Gelerek yardımlarını iletebilirler.

Burada toplanan yardımlar Belediyemize teslim edilerek deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır

Allah bir daha böyle bir felaket daha yaşatmasın.Ülkemizin ve Aziz Türk Milletinin Yar ve Yardımcısı Olsun.

10 İlimizi Etkileyen Pınarcık ve Elbistan Depremlerinde Hayatlarını Kaybeden Vatandaşlarımızı Rahmetle Anıyor Yaralılarımıza da Acil Şifalar Diliyorum.

Dualarımız ve Kalbimiz Sizinle"Dedi