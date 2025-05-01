Denizli’de annesinin erkek arkadaşı tarafından dövüldüğü iddia edilen 2 yaşındaki bebeğin tedavisi sürüyor. Çocuk, tedavi sonrası devlet korumasına alınacak.ANKARA (İGFA) - Denizli’de annesinin erkek arkadaşı tarafından dövüldüğü iddia edilen 2 yaşındaki bir bebeğin vücudunda çeşitli yaralar oluştuğu haberleri üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Olayın emniyet birimlerine ulaşmasının ardından il müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti.

Hastanede tedavisi devam eden çocuğun, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından devlet korumasına alınacağı belirtildi.

Bakanlık, dava sürecine müdahil olarak çocuğun hakkını savunacak ve ilgili kişilerin en ağır cezayı alması için süreci yakından takip edeceğini duyurdu.