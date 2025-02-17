Denizli Büyükşehir Belediyesinin ilk kez düzenlediği ve birbirinden ünlü komedyenleri misafir ettiği Denizli Komedi Sahnesi sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Bu şehirde yaşayan herkesin ve her kesimin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde 10-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en sevilen komedyenlerinin sahne aldığı Denizli Komedi Sahnesi, Cem İşçiler ve Fazlı Polat’ın Çimen Show adlı gösterisiyle son buldu.

Hafta boyunca düzenlenen etkinliklerde Tahsin Hasoğlu, Baturay Özdemir, Doğu Demirkol, Mesut Süre, Kaan Sekban, Can Yılmaz, Zafer Algöz Denizlililerle bir araya geldi, unutulmaz bir performans sergiledi. Komedi tutkunlarının akın ettiği Denizli Komedi Sahnesi şehrin sanat ve kültürel hayatına büyük bir renk kattı, seyircilere unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlik boyunca, şehir ilk kez bir kahkaha şölenine ev sahipliği yaptı.

Mutlu Şehir Denizli için…

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, şehrin sosyal ve kültürel yaşamını zenginleştiren çok keyifli ve güzel bir haftayı tamamladıklarını söyledi. “Mutlu Şehir Denizli” şiarıyla yola çıktıklarını belirten Başkan Çavuşoğlu, sanattan spora, eğitimden çevreye birçok alanda Denizli’yi Türkiye’nin örnek şehirlerinden biri haline getirmek için gayret ettiklerini belirtti. Başkan Çavuşoğlu, “Umut ediyoruz ki, daha güzel ve mutlu insanların yaşadığı bu özel şehirde birçok güzelliği kentimize kazandırmaya devam edeceğiz. Bu şehirde yaşayan herkesin ve her kesimin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.