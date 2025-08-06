Denizli Büyükşehir Belediyesi, üniversite hayali kuran gençlerin doğru ve bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti sunmaya devam ediyor.DENİZLİ (İGFA) - Bu yıl ilk kez ilçelere de uzanan danışmanlık hizmetiyle, şehir merkezine ulaşma imkanı olmayan öğrencilere de uzman rehber desteği sağlanıyor. Denizli'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci 30 Temmuz – 11 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin uzman rehber öğretmenler eşliğinde sunduğu ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti iki etapta planlandı. İlk etap, 25 Temmuz – 3 Ağustos 2025 tarihleri arasında Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Hizmetin ikinci etabı ise ilçelerde devam ediyor. 4-11 Ağustos tarihleri arasında her gün farklı ilçelerde görev alacak rehber öğretmenler, gençlere üniversite ve bölüm tercihleri konusunda destek veriyor. Böylece şehir merkezine gelemeyen adayların da doğru tercihler yapması hedefleniyor.

İLÇE İLÇE DANIŞMANLIK HİZMETİ SÜRÜYOR

Danışmanlık hizmeti kapsamında Sarayköy, Babadağ, Buldan, Serinhisar ve Acıpayam ilçelerinde gençlerle buluşuldu. Bugün (6 Ağustos) ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Tavas Kapalı Yüzme Havuzu ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Kale DESKİ Hizmet Birimi’nde tercih desteği sunuluyor. Rehber öğretmenler, her ilçede bir gün süreyle hizmet verecek. İlçe programlarının ise 11 Ağustos’a dek süreceği belirtildi.

7 Ağustos

Çal: Çal Belediyesi Halkla ilişkiler toplantı odası

Bekilli: Bekilli Belediyesi toplantı salonu

8 Ağustos

Çardak: Çardak Belediyesi

Bozkurt: Bozkurt Belediyesi Kültür sanat (etüt) merkezi

9 Ağustos

Honaz: Honaz Kitap Kafe

Güney: Güney Belediyesi

10 Ağustos

Çameli: Çameli İtfaiye

Beyağaç: Beyağaç Anadolu İmam Hatip lisesi

11 Ağustos

Çivril: Çivril Yüzme Havuzu

Baklan: Baklan DESKİ hizmet birimi