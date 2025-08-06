Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ), kent genelinde yürüttüğü altyapı yenileme çalışmaları kapsamında Tepebaşı İlçesi Batıkent Mahallesi’nde yoğun yağışlara karşı dirençli yağmur suyu tahliye sistemi inşa etti.ESKİŞEHİR (İGFA) - Çalışma ile birlikte mahallede yaşanan su birikintisi ve taşkın sorunlarına kalıcı çözüm getirildi.

ESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada; Durusu, Akkaş, Şehit Bayram Özden, Prof. Dr. Nusret Fişek, Dörtyol, Dönmez, Dutlu ve Bağ sokaklarını kapsayan hat boyunca toplam 1480 metre uzunluğunda yeni yağmur suyu tahliye hattı imal edilirken bakım ve müdahale kolaylığı sağlamak amacıyla hat boyunca 25 adet muayene bacası inşa edildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin dirençli şehir hedefiyle gerçekleştirdiği yatırımlarla koordinasyon içinde, özellikle değişen iklim koşullarına uyumlu, yüksek kapasiteli ve dayanıklı sistemlerin kurulumuna devam edeceklerini belirtti.