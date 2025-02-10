Denizli Büyükşehir Belediyesporlu Arda Bakırhan, U-16 Türkiye Salon Şampiyonası Erkekler Üç Adım Atlama kategorisinde Türkiye şampiyonluğunu kazandı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 7-9 Şubat 2025 tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen U-16 Türkiye Salon Şampiyonası’nda önemli başarılara imza attı. Şampiyonada mücadele eden Denizli Büyükşehir Belediyespor’un başarılı sporcusu Arda Bakırhan, Erkekler Üç Adım Atlama kategorisinde 13.09 metre derecesiyle Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarı elde etti. Bakırhan, üstün performansıyla rakiplerini geride bırakarak kürsünün en üst basamağına çıkmayı başardı. Denizli Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı’nın bir diğer başarılı sporcusu Efe Taylan Coşkun ise Erkekler Gülle Atma kategorisinde 11.30 metre derecesiyle Türkiye 6’ncısı olmayı başardı. Coşkun’un sergilediği performans, gelecek organizasyonlar için büyük umut verdi.

Denizli’nin gururu oldular

Sporcuların bu önemli başarısında emeği geçen antrenör Gizem Demir, sporcuların disiplinli çalışmaları ve azimleri sayesinde bu sonuçlara ulaştıklarını belirterek desteklerinden dolayı Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne ve kulüp yönetimine teşekkür etti.