Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın tüm çevre denizlerinde icra ettiği Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı’nı duyurdu. 6-10 Ekim 2025 tarihleri arasında 92 gemi ve 66 hava vasıtasıyla gerçekleştirilen tatbikat, harekât sevk-idare etkinliği ve müşterek çalışabilirliği test etmeyi hedefliyor.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 10 Ekim'e kadar sürecek olan çevre denizlerinde düzenlediği Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre tatbikata, 92 gemi ve 66 hava vasıtası katılıyor. Bakanlık, etkinliğin Deniz Kuvvetleri Karargâhı ve bağlı komutanlıkların harekât sevk ve idare etkinliğini değerlendirmeyi, personelinin çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerini geliştirmeyi, diğer Kuvvet Komutanlıklarıyla müşterek çalışabilirliği test etmeyi amaçlıyor.

MSB, tatbikatın başarıyla tamamlanmasıyla TSK’nın operasyonel hazırılığının pekişeceğini vurguladı.