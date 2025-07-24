Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Deniz Mekânsal Planlama Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Kurul, deniz alanlarının sürdürülebilir kullanımını ve çevresel etkilerin değerlendirilmesini sağlayacak.ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 2025/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Deniz Mekânsal Planlama Koordinasyon Kurulu’nun kurulduğu duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, Kurul, Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın başkanlığında; Dışişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Savunma, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri’nden oluşacak.

Kurul, Türkiye’nin çevre denizlerinde deniz alanlarının uyumlu ve sürdürülebilir kullanımını sağlamayı, deniz faaliyetlerinin çevresel etkilerini değerlendirmeyi ve deniz yetki alanları ile hakların korunmasına yönelik çalışmaları yürütmeyi hedefliyor.

Ayrıca, kurumlar arası iş birliğini güçlendirecek, temel stratejiler ve eylem planları hazırlayacak.

Kurul, 6 ayda bir toplanacak; ihtiyaç halinde Kurul Başkanı tarafından ek toplantılar düzenlenebilecek ve alt kurullar ile çalışma grupları oluşturulabilecek.

Sekreterya hizmetleri ise Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülecek.