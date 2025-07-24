Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocukları doğdukları andan itibaren geleceğe hazırlayan projeleriyle eğitimde fırsat eşitliği sunmaya devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Çocukları doğduğu ilk andan itibaren destekleyecek projelerle hayata hazırlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitimde de fırsat eşitliğinin sağlanması için çocuklar ve gençlerin geleceklerine dair hiçbir detayı unutmuyor. Yıl boyu Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri’nden destek alan öğrenciler, elde ettikleri sonuçlar ile verilen desteğin başarısını da gözler önüne serdi.

Gelecek hayalleri için bir yıl boyunca Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan gençler, aldıkları puanlar ile hayallerindeki üniversiteleri tercih etme telaşına başladı. 30 Temmuz’da başlayacak ve 11 Ağustos’a kadar devam edecek olan tercih sürecinde, Büyükşehir’in profesyonel eğitimci kadrosu, öğrencileri ve velileri yalnız bırakmıyor. YKS Kurs Merkezlerinde ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda, öğrencilere tercih konusunda rehberlik edecek olan eğitimciler, destek almak isteyen öğrenci ve velilerin yanında olacak.

Büyükşehir’in kurs merkezlerinden 9 öğrenci ilk binde yer aldı

Öğrencilerin aldıkları sonuçlardan memnun olduklarını söyleyen Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü Rehber Öğretmeni Duygu Çeviker, “İlk binlik dilim içinde 9 öğrencimiz sıralama yaparak hepimizi mutlu etti. Geçen yıl ilk 50 binde 252 öğrencimiz yer alırken, bu yıl sayıyı 273’e yükselttik” dedi. Sınava hazırlık sürecinde de öğrenci ve velileri yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Çeviker, “Öğrencilerimiz yıl boyunca akademik desteğin yanı sıra, rehberlik desteği ve sosyal etkinliklerle de bu sürece hazırlandılar. Bununla ilgili hem velilerimizle, hem de öğrencilerimizle görüştüğümüzde çok pozitif dönüşler aldık. Geçirdikleri sürecin onlara çok büyük katkılar sağladığından bahsediyorlar” sözlerine yer verdi.

Sınavın sona ermesine rağmen Büyükşehir’in desteğinin devam ettiğini kaydeden Çeviker, “Öğrencilerimiz şu anda çok önemli bir sürece girdi. 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yapacaklar. Biz de bu süreçte, 22 Temmuz tarihinden itibaren tercih danışmanlığı hizmeti vereceğiz. Kongre Merkezimizde ve ilçelerde bulunan YKS kurs merkezlerimizde ücretsiz danışmanlık hizmetimiz, tüm öğrencilerimize açık olacak. Ayrıca desteklerimiz bununla da sınırlı değil. Üniversiteyi kazanan öğrencilerimizin ilk yıllarına mahsus olmak üzere, geri ödemesiz öğrenim yardımı katkısı sunuyoruz. Böylece ilk yıllarında öğrencilerin ve ailelerinin bütçelerine de destek oluyoruz” ifadelerini kullandı.