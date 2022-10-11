Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer yaptığı açıklamada;
Yapımına devam edilen doğal gaz alt yapı çalışmalarının sonuna doğru gelirken ilçemize gelen bu hizmetin haklı gururu ve heyecanı içerisindeyim.
Bugün itibariyle abonelik işlemlerimi Aydıntepe Belediye Başkanı Sn.Haşim Şentürk Bey ile Aksa Doğal Gaz Bayburt Ofiste yapmış bulunmaktayım.
Mevsimsel sıkışıklıktan oluşabilecek mağduriyetleri minimize etmek amacıyla, evlerine servis kutusu konulan veya evinin önünde gazlı şebeke bulunan fakat kutusu konulmayan tüm hemşerilerim Abonelik başvurusu yapabilir.
Abonelik işlemleri sırasında göstermiş oldukları ilgi,alaka ve nazik ikramları için Bölge Müdürümüz Erol Yavuz, süreci beraberce takip ettiğimiz Ekrem Fidan nezdinde Aksa Doğalgaz çalışanlarına Teşekkür ederim.
Yorumlar