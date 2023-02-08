Depremin ilk gününden itibaren Deprem bölgesi için İlçe ve Köylerden yardımlar ulaşmaya başladı.Toplanan yardımlar Demirözü Belediyesi depolarında toplanıp ayrıştırıldıktan sonra Kamyonlara yüklenerek Afet bölgesine gönderildi.

Demirözü İlçe Belediye Başkanı Arslan Gürer Depremin ikinci günü Deprem bölgesindeki koordinasyon çalışmalarına katılmak için bölgeye gitti.

Demirözü ilçe Kaymakamı Ali Ekber Ateş,Deprem bölgesine gönderilmek üzere yardım gönderen tüm hemşerilerimize teşekkürlerini ifade ederek hemşerilerimizin bu afet günlerinde ne kadar duyarlı olduğunu biliyorum Allah hepsinden razı olsun dedi.