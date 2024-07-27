Bakan Işıkhan, belediyelerin SGK'ya toplam prim borcunun 96 milyar lirayı bulduğunu belirterek, "Bu noktada yapılması gereken neyse, usulüne uygun şekilde duruma müdahale edilmesi gerekiyor. SGK'ye olan prim borçlarının bir an önce tahsil edilmesi gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Türkiyede Belediyelirin gündemine giren SGK borçlar için,Bayburt Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer açıklama yaptı.

Bayburt Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer sosyal medyada yaptığı açıklamada:

Kıymetli Hemşehrilerim;

(Bugün belediyelerin vergi ve SGK prim borçları gündemdeyken Belediyemizin vergi borçları ile ilgili sizlere bilgi paylaşmak istiyorum. (Hükümetimizin almış olduğu bu kararı destekliyoruz) Demirözü Belediyemizin SGK'ya ve Maliyeye borcu; 0 (SIFIR) Türk Lirasıdır. Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak, İlçemiz için var gücümüzle çalışmaya, projeler üretmeye devam edeceğiz.)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 85 milyon vatandaşın hastane, ilaç ve diğer tedavi harcamalarını karşılayıp, 16 milyon emeklinin aylık ve bayram ikramiyelerini ödediğini anımsattı.

Harcama ve ödemelerin yapılabilmesinin, SGK'nin ana gelir kaynağı olan sigorta primlerinin düzenli ve eksiksiz toplanmasına bağlı olduğuna işaret eden Işıkhan, şunları söyledi:

"31 Mart yerel seçimlerinden önce SGK'ye prim borçları biriken belediyelerin olduğuna dikkati çekmiş ve belediyelerin borçlarını ödemesi için bir çağrı yapmıştık. Bunu sözde bırakmadık, SGK aracılığıyla tüm borçlu belediyelere, herhangi bir parti farkı gözetmeksizin borç bildirimlerini gönderdik. Bazı belediyeler bu çağrılarımızı dikkate alıp borçlarını ödeme iradesi gösterdi. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Ancak bunca uyarıya rağmen hala harekete geçmemiş olan belediyelerin sayısı da ne yazık ki oldukça fazla."

"Borcun yüzde 80'i belediye şirketlerine ait"

Tüm uyarıların ardından SGK'nin, kanunun öngördüğü şekilde alacaklarını tahsil etmesi gerektiğini vurgulayan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette bu bizim tercih ettiğimiz bir yol değil, ancak ilgili belediyelerin prim borçları artmış durumda ve her geçen gün de bu borçlar büyümekte. Bu noktada yapılması gereken neyse, usulüne uygun şekilde duruma müdahale edilmesi gerekiyor. SGK'ye olan prim borçlarının bir an önce tahsil edilmesi gerekiyor. Bugün itibarıyla belediyelerin prim borçları toplam 96 milyar liraya ulaşmış durumda ve bu borcun yüzde 80'i belediye şirketlerine aittir. Esasında bu milli bir kaynaktır. Vatandaşımızın çalışarak, üreterek, alnının teriyle bütçeye kazandırmış olduğu doğal bir gelir kaynağıdır. Ve yine vatandaşlarımızın yararına kullanılması gereken bir kaynaktır. Belediye çalışanlarının emeğinin karşılığı ve gelecek yatırımları olan sigorta primlerinin ödenmeyerek bu paraların başka kalemlere aktarılması asla doğru bir yaklaşım değildir."dedi.