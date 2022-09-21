Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin,Milli eğitim İl Müdürlükleri ve Bayburt Üniversitesi İşbirliğiyle düzenlediği,Dede Korkut Şiir,Resim ve Kompozisyon yarışması 20 Eylül itibariyle başladı.

Yarışma 20 Ekim tarihinde son bulacak.

İstanbul ve Bayburt’ta tüm Orta okul ve Lise düzeyinde öğrencilerin katılabileceği Dede Korkut Şiir,Resim ve Kompozisyon yarışmasının kazananları 9 Kasımda İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (Taksim)de düzenlenecek olan Uluslar arası Dede korkut sempozyumu programı açılışında ödüllerini alacaklar.

Yarışmada ilk üçe girenler İstanbul Atatürk Kültür Merkezine davet edilecek ve Altınla ödüllendirilecekler.

Yarışmanın Afiş görselleri İstanbul ve Bayburt’ta okulların Panolarına asılmak üzere dağıtılmaya başlandı.

Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin “Özüm Sözüm Dede Korkut” Kompozisyon-Şiir ve Resim yarışmasının derecelendirmesi Milli Eğitim müdürlüklerindeki heyet tarafından belirlenecek.

Yarışmaya çok sayıda öğrencinin katılım sağlaması bekleniyor.

Dernekten yapılan açıklamada,Bayburt adının ve Türk dünyasının ortak değeri olan Dede Korkutun daha çok bilinmesini sağlayacak olan yarışmayla İstanbul’da yaklaşık 3.350 okulda çok sayıda öğrencinin Bayburt’la alakalı bir anısı olmasını sağlayacağız.

Günümüzde sosyal medya tarafından Batılı karakterleri kahraman diye bizim çocuklarımıza empoze edilmesi bizleri Türk tarihinin ortak Değeri Dede Korkut Ata’nın tanıtılması ve incelenmesinin önünü açmak,Türk çocuklarını kendi kahramanlarını öğrenmesine katkımız olacağına inanıyoruz dediler.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği 9 Kasımda,İstanbul Taksimde bulun an Atatürk Kültür Merkezinde,Türk Edebiyatının, Türk ve Bayburt tarihinin en önemli şahsiyeti Dede Korkut’u Dünyaya tanıtacak bir organizasyonu AKM binasında Uluslar arası katılımcılarla yapacak.



