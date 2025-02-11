Dede Korkut Platformu tarafından düzenlenen öykü yarışmasının konusu ‘Dede Korkut hikâyelerinin Türk Dünyası’nı birleştiren unsurları üzerinden özgün bir hikâye oluşturmak’ şeklinde belirlendi.

Dede Korkut Platformu Başkanı Ünal Yaşaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla 81 ilde duyurusunu yaptıkları yarışmada önce illerde oluşturulan komisyonlarca yapılan değerlendirmeler sonucu il birincileri belirleneceğini söyledi. Sonrasında il birincilerine ait eserlerinin İstanbul’da oluşturdukları üst komisyon tarafından değerlendirmeye tabi tutularak Türkiye’de ilk üçü giren isimleri ve eserleri belirleyeceklerini ifade etti.

Yarışmada ilk üçe ödül belirlediklerini, 81 ilin birincisini İstanbul’da ağırlayacaklarını söyleyen Yaşaroğlu, “Dede Korkut hikâyeleri Türk milletinin başından geçen olayları anlatır. Örfümüz, adetimiz, üzüntümüz, neşemiz, sevgimiz, kavgamız bu metinlerin içerisinde. Bunlar bizi biz yapan özelliklerimiz. Edebiyatçılarımız her okuyanın yepyeni anlamlar çıkaracağı bu kadim miras için ‘ölmez metinler’ değerlendirmesinde bulunur. Edebiyatın gücünü biliyoruz. Türk dilinin güzelliklerini biliyoruz. Çocuklarımızdaki cevheri de biliyoruz. Bu yarışma ile onların Türk diline, edebiyatımıza olan ilgisini artırmayı, öykücü taraflarını geliştirmeyi hedeflerken milli duygularımızın onlardaki yansımasını da görmek istiyoruz. 21. Yüzyıl dünyasında milletlerin hedefleri var. Bizim de Türk Birliği, Turan hedefimiz var. Çocuklarımızın bu hedef doğrultusunda eğitim hayatlarına devam etmelerini önemsiyoruz” dedi.

Son başvuru tarihinin 8 Mart 2025 olduğunu duyuran Yaşaroğlu, ödül töreninin ise 2023 yılında olduğu gibi yine Haliç Kongre Merkezi’nde 10 Nisan 2025 günü yapılacağını belirtti.

Öte yandan Türkiye birincisine 50.000, ikincisine 40.000, üçüncüsüne 30.000 TL ödül verilecek olan yarışmada 81 il birincisi ise 4 günlük İstanbul turu ile ödüllendirilecek.

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler ozumsozumdedekorkut@gmail.com adresine eserlerini gönderebilir.