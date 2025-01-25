Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, grup lideri Adıyaman Besni Gençlikspor Voleybol Takımını 3-1’lik setlerle yenerek puanını 42’ye çıkardı.DİYARBAKIR (İGFA) - Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, voleybol ve futbol müsabakalarında rakiplerini yenmeyi başardı.

Voleybol 2. Lig’de mücadele eden DBB Kadın Voleybol Takımı, Köşkler Spor Salonunda kendi saha ve seyircisi önünde grup lideri Adıyaman Besni Gençlikspor Voleybol Takımını ağırladı. DBB takımı, rakibini setler sonucu 3-1 mağlup etti.

U-18 Ligi’nde mücadele eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Futbol Takımı da Seyrantepe Şilbe Spor Tesislerinde Çamlıcaspor ekibi ile karşılaştı. DBB takımı, rakibini 13-3’lük skorla mağlup etti.

DBB takımı, U-18 Ligi’nde ilk iki maçı da kazanarak lider oldu.