2025-2026 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Darıca Türkelispor, yeni sezon planlaması doğrultusunda mevcut teknik direktörü İbrahim Babur ve ekibi ile sözleşme yeniledi.KOCAELİ (İGFA) - Şampiyon teknik adamı ile yola devam eden Darıca temsilcisi, istikrarın başarıyı getireceğine inanıyor.

Geride bıraktığımız sezon destansı bir başarıya imza atarak tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’e yükselen Darıca Türkelispor, gelecek sezon için şampiyon teknik direktörü İbrahim Babur ve yardımcı antrenörü Sezer Çiçek ile yeniden anlaşmaya vardı. Geçen sezonun ortasında göreve gelen, takımına kazandırdığı seri galibiyetler ile önce Play-Off hedefini tutturan, ardından Play-Off’ta takımını şampiyonluğu garantileyen ilk takım yapan teknik patron İbrahim Babur, gelecek sezon da Darıca Türkelispor’un başarısı için mesai harcayacak.

YILMAZ: HOCALARIMIZIN TAKIMIMIZA KATACAĞI BİRÇOK ŞEY DAHA VAR

Teknik heyet için düzenlenen imza töreninde konuşan Darıca Türkelispor Başkanı Ferhat Yılmaz, “Hepimiz için unutulmaz bir sezon oldu. Kulübümüz adına büyük bir gurur kaynağı olan şampiyonlukta çok büyük emekleri olan İbrahim hocamız ve Sezer hocamız ile yeniden anlaştık. Takımımıza katacakları çok fazla şeyin olduğunu düşünüyoruz. Geçen sezon olduğu gibi yeni sezonda da takım içerisinde güzel bir aile bütünlüğü yakalayarak Darıca’mıza güzel bir futbol izlettirmek istiyoruz. Anlaşmanın kulübümüze ve hocalarımıza hayırlı olmasını diliyor, yeni sezonda kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

DARICA TÜRKELİSPOR ‘ŞAMPİYON EKİPLE’ DEVAM EDECEK!

2025-2026 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Darıca Türkelispor, yeni sezon planlaması doğrultusunda mevcut teknik direktörü İbrahim Babur ve ekibi ile sözleşme yeniledi. Şampiyon teknik adamı ile yola devam eden Darıca temsilcisi, istikrarın başarıyı getireceğine inanıyor.

Geride bıraktığımız sezon destansı bir başarıya imza atarak tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’e yükselen Darıca Türkelispor, gelecek sezon için şampiyon teknik direktörü İbrahim Babur ve yardımcı antrenörü Sezer Çiçek ile yeniden anlaşmaya vardı. Geçen sezonun ortasında göreve gelen, takımına kazandırdığı seri galibiyetler ile önce Play-Off hedefini tutturan, ardından Play-Off’ta takımını şampiyonluğu garantileyen ilk takım yapan teknik patron İbrahim Babur, gelecek sezon da Darıca Türkelispor’un başarısı için mesai harcayacak.

YILMAZ: HOCALARIMIZIN TAKIMIMIZA KATACAĞI BİRÇOK ŞEY DAHA VAR

Teknik heyet için düzenlenen imza töreninde konuşan Darıca Türkelispor Başkanı Ferhat Yılmaz, “Hepimiz için unutulmaz bir sezon oldu. Kulübümüz adına büyük bir gurur kaynağı olan şampiyonlukta çok büyük emekleri olan İbrahim hocamız ve Sezer hocamız ile yeniden anlaştık. Takımımıza katacakları çok fazla şeyin olduğunu düşünüyoruz. Geçen sezon olduğu gibi yeni sezonda da takım içerisinde güzel bir aile bütünlüğü yakalayarak Darıca’mıza güzel bir futbol izlettirmek istiyoruz. Anlaşmanın kulübümüze ve hocalarımıza hayırlı olmasını diliyor, yeni sezonda kendilerine başarılar diliyorum” dedi.