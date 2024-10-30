Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Şehitler için Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.Vali Mustafa Eldivan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya ve Belediye Başkanı Mete Memiş araç üzerinde törene katılan coşkulu kalabalığın bayramını kutladı.

Vali Mustafa Eldivan, törende yaptığı konuşmada şu ifadelere verdi:

"Aziz Milletimizin ezelden ebede uzanan tarih yolculuğunun dönüm noktalarından biri olan ve önümüze yepyeni ufuklar açan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. Yılını, ülkemiz genelinde olduğu gibi Vatana sadakatin timsali olan Bayburt’ta da büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz.

Ecdadımızın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlattığı ve büyük fedakârlıklarla kazandığı eşsiz zaferlerin sonucunda kurulan Cumhuriyetimiz; her geçen gün daha da kök salarak daha da güçlenerek varlığını devam ettirmektedir. Bu sayededir ki Cumhuriyeti kurarken tüm ezilmiş milletlere umut olmuş bu necip millet, bugün de zulüm altındaki tüm milletlerin umudu halindedir.

Kıymetli Bayburtlular

Cumhuriyet akıtılmış kanların, dökülmüş terlerin, ödenmiş bedellerin bakiyesidir. Tarih boyunca bizim kolay kazanılmış zaferimiz olmadı. Bunun bilincinde olarak bizler, atalarımızın emaneti olan bu cennet vatanımıza, Cumhuriyetimize ve onun tüm kazanımlarına sonsuza kadar sahip çıkacak, gelecek kuşaklara aktaracağız. Çocuklarımıza her alanda gurur duyacakları bir ülke bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz.

İstiklal Şairi Mehmet Akif’in 'toplu vurdukça sineler, onu top sindiremez' dizesinde ifade ettiği gibi bir olacağız. Birbirimize omuz vereceğiz. Ortak tarih, ortak kader ve amaç birliği içinde bulunmamız gerektiğini asla unutmayacağız. Şer odaklarının Ülkemiz ile ilgili kirli emellerini dün olduğu gibi bugün de kenetlenerek bertaraf edeceğiz.

Yakın zamanda güzide kuruluşumuz TUSAŞ’a yönelik hain saldırı bize bir daha göstermiştir ki biz güçlendikçe birileri endişeye kapılıyor. Teknolojisini millileştiren, İHA’sıyla, SİHA’sıyla kendi silahını üreten ve bu sayade etki alanını her geçen gün arttıran Türkiye dostlarına güven, düşmanlarına korku vermeye devam ediyor.

101 yıl önce istiklalinden ve istikbalinden ödün vermeyeceğini tüm cihana en güçlü şekilde haykıran bu aziz millet, bugün de diyor ki;

Sonsuza kadar Cumhuriyet, Yaşasın Cumhuriyet…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunması ile devam eden törende öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Jandarma Asayiş Komando Birlik Komutanlığı’nın gösterilerinin de yer aldığı 101. Yıl coşkusunda, Cumhuriyet konulu resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Bayburt Lisesi Bar ve Zeybek ekiplerinin gösterilerinin yer aldığı kutlamalar tören geçişi ile sona erdi.