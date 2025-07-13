Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine şehrin cadde ve sokaklarını ay-yıldızlı bayraklarla donattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye’nin her sokağı, her hanesi Ay Yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır” çağrısı üzerine şehri al-yıldızlı Türk bayraklarıyla donattı.

AL-YILDIZLI BAYRAKLARLA SÜSLENDİ

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi ve Tarihi Uzunçarşı başta olmak üzere şehrin merkezi noktalarına yüzlerce Türk bayrağı asıldı. Vatandaşlar da bu anlamlı çağrıya destek vererek ev ve iş yerlerini bayraklarla süsledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Türkiye'nin her sokağı, caddesi, her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

Büyükşehir Belediyesi’nin bu anlamlı çalışması, vatandaşlar tarafından da büyük takdir topladı.