Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, görevi başında şehit edilen savcı Mehmet Selim Kiraz'ın 10. yılı dolayısıyla anma paylaşımında bulundu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı teröristler tarafından alçakça bir saldırı sonucu şehit edilişinin 10’uncu yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun" ifadeleri kullandı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1906636334720287066