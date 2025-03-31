Türkiye’nin en büyük ikinci hidroelektrik santrali olan Karakaya Barajı, dev bir rehabilitasyona sahne oluyor. Barajın birinci ünitesinin 85 tonluk türbin çarkı, 40 yıl sonra yenilendi. Türbin rehabilitasyon işlemleri diğer ünitelerde sürerken, tüm işlemlerin 2028’de tamamlanması planlandı.ANKARA (İGFA) - Mart ayı içinde başarıyla çalışarak elektrik üretimine başlayan türbin, 310 MW güç ve yüzde 95 verimlilik oranına ulaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre sadece bu rehabilitasyon sayesinde her yıl 12 bin ailenin elektrik ihtiyacı karşılanacak kadar ilave elektrik üreteceği öğrenildi.

Bakanlığın nın ilgili iki kuruluşu olan Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ile Türkiye Elektromekanik A.Ş.’nin (TEMSAN) iş birliği sonucunda yerli ve milli imkanlarla türbin çarkı geliştirildi. Türbin çarkı; tasarım, tasarım doğrulama, model test süreçleri, demontaj, montaj ve test işlemlerinden geçti.

1800 MW kurulu güce sahip olan ve EÜAŞ tarafından işletilen Karakaya HES’in birinci ünitesine yerleştirilen türbin çarkı, 14 Mart 2025 tarihi itibarıyla enterkonnekte sisteme bağlanarak elektrik üretimine başladı.

YÜZDE 4 DAHA VERİMLİ

Modernizasyon ve bakım faaliyetleri sonucunda, yeniden enerji üreten birinci ünitede güç ve verimlilik ölçümleri yapıldı. Buna göre; yenilenen türbin çarkı 310 MW güç, yüzde 95 üzerinde verimlilik değerlerine ulaştı. Eski türbinde yüzde 91 olan verimlilik, böylece en az 4 puan artmış oldu. Birinci ünitedeki bu verim artışı ile yıllık 85 milyon liralık artı değer ortaya çıkacak. Yıllık üretim artışı, 34 GWh olacak. Sadece bu yenileme sayesinde her yıl 12 bin ailenin elektrik ihtiyacı karşılanacak kadar ilave elektrik üretecek.

2028’DE TAMAMLANACAK

Karakaya HES’te türbin rehabilitasyon işlemleri diğer ünitelerde de devam ediyor. Yenileme işlemlerinin 2028’de tamamlanması planlanırken, tüm ünitelerin yenilendiğinde Karakaya HES'in her yıl ilave olarak 510 milyon liralık artı değer üreteceği, 70 bin aile daha yıllık elektriğini bu yenileme ile sağlayacağı öğrenildi.