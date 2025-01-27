Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden kişi, hakkında başlatılan tahkikat kapsamında sevk edildi mahkemece tutuklandı.ANKARA (İGFA) - Açıklama Emniyet Genel Müdürlüğü'nden geldi.

Sosyal medya hesabın üzerinden yayınlanan bir sokak röportajında N.K adlı bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret ve iftira içerikli sözlerde bulunmuştu.

Şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla Cumhurbaşkanına hakaret suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Şahıs, emniyetteki ifadeleri sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.