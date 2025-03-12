Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi, barış diplomasisinin merkez üslerinden biri hâline getirdiklerini söyledi. "Türkiye'nin birliğini, dirliğini, bütünlüğünü, huzur ve güvenliğini korumak hepimizin görevidir" diyen Erdoğan, "Kardeşliğimize halel getiremeyeceksiniz" diyerek muhalefete de göndermelerde bulundu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) AK Parti Grup Toplantısı’na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sadece iyilik sancağını değil, barışın güven ve huzur veren ikliminin başta mazlum coğrafyalar olmak üzere, dünyanın dört bir yanına ulaştırdığını söyledi. Erdoğan, Türkiye’yi, bölgesinin istikrar kaynağı olmanın da ötesine geçirerek, barış diplomasisinin merkez üslerinden biri hâline getirdiklerini kaydetti.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı https://t.co/BVlpXiS5ai— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 12, 2025

Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttükleri çalışmalarda ülkenin 40 yıllık sorununu çözerken, istismara müsait yeni fay hatları oluşturmanın emperyalizme uşaklık etmek olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Her kim 3-5 emperyalizmin gazlamasıyla bu milletin kardeşliğine kastederse karşısında bizi bulur, devletimizi bulur, 85 milyonu bulur. Çünkü biz bu tezgahı son 22 yıl boyunca defalarca gördük. Biz bu kirli oyunu daha öncesinde 27 Mayıs'ta, 12 Mart muhtırasında, 12 Eylül darbesinde, 28 Şubat postmodern darbesinde bunlara giden kanlı ve alçak yollarda gördük." dedi.

"KARDEŞLİĞİMİZE HELAL GETİREMEYECEKSİNİZ"

Konuşmasında ana muhalefet partisi CHP'ye ve Genel Başkan Özgür Özel'e de yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP yönetimi artık Suriye'deki ateşi ülkemize taşıma siyasetinden tövbe etmelidir" dedi. "Sayın Özel kusura bakmasın. Şahsi siyasi ikbali uğruna bile olsa kimsenin siyaset kurumunu bu duruma düşürmeye hakkı yoktur" diyen Erdoğan, "Sayın Özel'i ve CHP yönetimini bir kez daha sorumlu siyaset yapmaya davet ediyorum. Özellikle Alevi canlarımız konusunda kullandıkları çirkin, ayrımcı ve zehirli dili terk etmeye çağırıyorum" dedi.

Suriye'deki eski rejim artıklarının terör eylemleri öne sürülerek, milletimizin kardeşliğine son derece sinsi, son derece kirli bir pusu kurulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıllarca bizi Türk-Kürt, laik-antilaik, ilerici-gerici, Alevi-Sünni diye ayrıştıranlar son günlerde başka senaryolar peşinde koşuyor. Türkiye'nin birliğini, dirliğini, bütünlüğünü, huzur ve güvenliğini korumak hepimizin görevidir, millete karşı ortak mesuliyetidir. Türkiye'nin birliğini, dirliğini, bütünlüğünü, huzur ve güvenliğini korumak hepimizin görevidir, millete karşı ortak mesuliyetidir. Bu mülevves senaryoyu Maraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta, Gazi Mahallesi'nde gördük. Artık başaramayacaksınız. Kardeşliğimize halel getiremeyeceksiniz" diye konuştu.

Öte yandan aileyi korumak, ailevi değerleri yaşatmanın millî bir görev olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sapkın akımların millî bünyemizi işgal, iğfal ve istila etmesine karşı aile kurumunu güçlendirmeye yönelik kararlı adımlar atacağız" dedi.