Düzce ile Yığılca arasındaki köstebek yuvasına dönen bağlantı yolu ile ilgili çalışmalar başlatıldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce kent merkezi ile Yığılca İlçesi arasındaki 36 kilometrelik bağlantı yolu olan yoldaki kış mevsimi sebebiyle oluşan köstebek yuvası göçükler olmuştu.

İlçe merkezindeki siyasilerden İl Genel Meclisi üyesi Ahmet Alkan'ın girişimleriyle Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

36 km'lik Düzce Yığılca yolununda göçüklerin giderilmesi için çalışmaların yapıldığını belirten Alkan, çalışmaların uzun süredir durduğu kısımda yaptığı paylaşımda tekrar ölçüm çalışmalarının başladığını müjdeledi.