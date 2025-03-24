CHP'nin sokak teröristlerine kucak açtığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Provokasyonlarla vatandaşlarımızın huzurunu bozmaktan vazgeçin. Cesaretiniz varsa yolsuzlukların, hırsızlıkların, alınan rüşvetlerin hesabını verin" dedi. Erdoğan, bunların siyasi hesabını mecliste, hukuki hesabının ise yargı önünde sorulacağını söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.15'te toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki saat sürdü. Kabine sonrası Millete Sesleniş konuşması için kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin iç ve dış gündemlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Önceki haftalarda yaşanan hararetli tartışmaların Türkiyesiz bir Avrupa güvenliğinin mümkün olmayacağını gösterdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece güvenlik boyutuyla değil ekonomiden diplomasiye, ticaretten sosyal hayata birçok alanda Avrupa'nın ülkemize ihtiyacı açıkça ikrar edilmeye başlandı. Türkiye ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı çerçevesinde Avrupa ülkeleri ve AB ile ilişkilerini ilerletmeye hazırdır" dedi.

Trump'la olan görüşmeleri de paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 milyar dolarlık ticaret hedefle önündeki tüm engellerin kaldırılması dahil birçok önemli meseleyi ele aldıklarını belirtirken, Trump'ın ikinci döneminde Türk-Amerikan ilişkilerinin farklı bir ivme yakalamasının pekala mümkün olduğunu söyledi.

Kabine Toplantısı Sonrası Millete Sesleniş https://t.co/lclfA1kHoS— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 24, 2025

VATANDAŞLARIMIZIN HUZURUNU BOZMAKTAN ARTIK VAZGEÇİN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonlar ve tutuklamalara ilişkin protestolar hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Başkan dahil ana muhalefet partisi yöneticilerinin çok büyük şuursuzluk örneği sergilediğini belirterek, "Vandalların saldırılarında yaralanan polislerimizin, camı kırılan esnafımızın, zarar verilen kamu malının tek sorumlusu ana muhalefet lideri ve şürekasıdır" dedi.

"Yolsuzluk, soygun, irtikap, rüşvet iddialarına cevap vermek yerine 5 gün boyunca siyasi tarihimizin en seviyesiz, hukuk yoksunu açıklamalarına imza attılar" diyen Erdoğan, "Milletin sinir uçlarıyla daha fazla oynamayın. Sadece sloganını değil zihniyetini de aldığınız marjinal sol örgütleri, polisimizin üzerine salmayın. Ana muhalefet partisi kadroları, eski genel başkanlarının o veciz ifadesiyle en iyi yaptıkları iş olan birbirlerini yemeye devam edebilir. Daha önce de birkaç kez çağrıda bulundum, provokasyonlarla vatandaşlarımızın huzurunu bozmaktan artık vazgeçin. Cesaretin varsa yolsuzluk, hırsızlık, alınan rüşvet, yapılan usulsüzlüklerin hesabını verin" diye konuştu.

"BUNLARIN ŞOVU PERDE KAPANINCA BİTECEKTİR"

"Biz bu riyakarlığa FETÖ olmak üzere ülkemizin başına musallat edilen örgütlerden, gözümüzün içine baka baka yalan söyleyen uluslararası aktörlerden aşinayız" diyen Erdoğan, "Bunların şovu da perde kapanınca bitecektir. Geriye baktıklarında zerre kadar saygıları kaldıysa ülkeye yaptıkları kötülüklerden inanıyorum ki utanç duyacaklardır. Gerçi bugüne kadar onurlu davranışlarına hiç şahit olmadık. Ama umudumuzu da yitirmek istemiyoruz" dedi. Erdoğan, bunların siyasi hesabının mecliste, hukuki hesabının ise yargı önünde sorulacağını kaydetti.

EKONOMİ PROGRAMIMIZ HIZ KESMEDEN SÜRECEK

Öte yandan ekonomik gidişata yönelik de değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi programının hız kesmeden süreceğini belirtti.

"İki yıldır uyguladığımız yeni ekonomi programımız sayesinde elde ettiğimiz kazanımlara halel gelmesine asla izin vermeyeceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle dönemlerde ana önceliğimiz makro finansal istikrarı korumaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Merkez Bankamız, sağlam bir ekip ruhuyla, güçlü desteğimizle gece gündüz demeden tam bir koordinasyon içinde çalışıyor. Proaktif ve esnek bir yaklaşımla ihtiyaç duyulan tedbirler alınacaktır. Kurumlarımız, piyasaların sağlıklı işleyişi için hem yetkiye hem de iradeye sahiptir" diye konuştu.