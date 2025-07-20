Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Kanunu’nun yıl dönümünde gençler ve sporcularla buluştu. Tütünün sağlığa, çevreye ve ekonomiye zararlarına dikkat çeken Erdoğan, dumansız bir Türkiye için kararlı adımlar atılacağını vurguladı.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen “Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun Yıl Dönümünde Gençlerle Buluşma” programında, milli sporcular ve TEKNOFEST gençleriyle bir araya geldi.

Tütünle mücadelenin önemine vurgu yapan Erdoğan, “Güçlü devletler, sağlıklı toplumlarla oluşur. Tütün ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan gençlerimizi korumak öncelikli görevimizdir,” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya genelinde her yıl 8 milyon kişinin tütün kaynaklı hastalıklardan hayatını kaybettiğini, Türkiye’de ise yaklaşık 100 bin kişinin bu nedenle erken yaşta vefat ettiğini belirtti. “Tütün, sadece kullananları değil, pasif içicileri de etkiliyor. Toplum sağlığı, çevre ve ekonomi üzerinde ciddi zararları var” diyen Erdoğan, 2008’de yürürlüğe giren 4207 Sayılı Kanun’la kapalı alanlarda sigara yasağı gibi önemli adımlar atıldığını hatırlattı. Erdoğan, 2025’te yapılan 42 milyon denetimde 3 bin 718 ihlal tespit edildiğini, 671 sigara bırakma polikliniğiyle 3,8 milyon muayene yapıldığını ve 1,5 milyon kişinin tedavi desteği aldığını aktardı.

GENÇLERDEN TÜTÜNSÜZ TÜRKİYE ÇAĞRISI

Programda konuşan gençler ve sporcular, tütün endüstrisinin gençleri ve kadınları hedef alan taktiklerine dikkat çekti.

İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, sigara endüstrisinin renkli ambalajlar ve aromalarla gençleri tuzağa düşürdüğünü belirtti. Sağlık Bakanlığı çalışanı Gülseren Sakarya, sigara izmaritlerinin çevreye verdiği zarara vurgu yaparak, “Bir izmarit 100 litre suyu zehirliyor, her yıl 600 milyon ağaç kesiliyor” dedi.

Milli futbolcu Kaan Ayhan, stadyumlarda sigara tüketiminin azaltılması gerektiğini, paralimpik sporcu Miray Ulaş ise sahillerde sigara yasağı çağrısı yaptı. Milli okçu Elif Berra Gökkır, “Siz sigarayla mücadele yasasıyla hedefi tam merkezden vurdunuz. Şimdi biz gençler tütün endüstrisini hedefe koyuyoruz” diyerek dumansız bir Türkiye vizyonunu destekledi.

KADINLARI VE ÇEVREYİ HEDEF ALAN TAKTİKLERE KARŞI MÜCADELE

Medeniyet Üniversitesi öğrencisi Elif Nur Şahin, tütün endüstrisinin kadınları zarif ambalajlarla hedef aldığını, bu ürünlerin gebelik ve kadın sağlığına ciddi zararlar verdiğini ifade etti. Modern pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, ince sigaraların yasaklanmasını talep etti.

Milli atlet Mizgin Ay, ailesinin sigara kullanımının performansını olumsuz etkilediğini paylaşarak, “Keşke yanımızda sigara içmeseler,” dedi. Öğretmen adayı Gökçe Amcaoğlu, okul çevreleri ve parkların dumansız alanlar olması gerektiğini vurguladı.

"TEMİZ NEFES HERKESİN HAKKI"

Astronot Tuva Cihangir Atasever, sigaranın çevreye ve sağlığa zararlarına dikkat çekerek, “Sigara içseydim uzay yolculuğunu gerçekleştiremezdim. Gençlere tavsiyem, sigarayı asla hayatınıza sokmayın” dedi. Milli yüzücü Beliz Çakar, dumansız hava sahası uygulamasının daha sıkı denetlenmesini istedi. Artistik jimnastikçi Ferhat Arıcan, sigara satışına 21 yaş sınırı getirilmesini önerdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Genç Yeşilay üyesi Handan Zehra, “Tütünsüz Türkiye hedefinizde yanınızdayız” diyerek destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin önerilerini dinleyerek, “Dumansız bir Türkiye için kararlılıkla çalışacağız. Gençlerimizin zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.