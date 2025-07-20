Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın öncülük ettiği çalışmayla tekrar hizmete alınanADARAY, 2025 yılının ilk 6 ayında yolcu rekoru kırdı. Kolay, konforlu ve güvenli ulaşım aracı olan hafif raylı sistem yılın ilk yarısında 650 bin yolcu tarafından tercih edildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrar hizmete alınan ADARAY Banliyö Sistemi şehir içi ulaşımda hızın, konforun ve güvenli ulaşımın adresi oldu.

Toplam 7 istasyondan oluşan hat üzerindeher gün 19 gidiş ve 19 geliş olmak üzere 38 sefer düzenleyen ADARAY, vatandaşların en fazla tercih ettiği ulaşım araçlarından biri haline geldi.

Modern, güvenli, hızlı ulaşım imkânı sunan son teknoloji vagonlarıyla yeni bir dönemin başladığı banliyö sistemi, şehir içi ulaşımı büyük ölçüde kolaylaştırdı. 15 dakikada Adapazarı’ndan Arifiye’ye kolayca yolculuk yapan vatandaşlar hem zamandan hem de bütçelerinden tararruf sağladıkları için Büyükşehir’e teşekkür ediyor.

ADARAY, 2025 yılının ilk 6 ayındatoplamda 650 bin yolcu tarafından tercih edilerek kullanımla ilgili yeni bir rekora imza attı.

Hafif raylı sistem Adapazarı Garı, Mithatpaşa İstasyonu, 32 Evler, Terminal, Bahçelievler,Arifiye YHT Garı olmak üzere 7 farklı durakta yolcu indiriyor ve şehirlerarası ulaşım hatlarını birbirine entegre ediyor.

TROY KARTLA ÖDEME İMKÂNI

ADARAY yolculara kredi kartlarının yanı sıra aynı zamanda yerli ödeme sistemiolan TROY kartlarıyla ödeme imkânı sağlıyor. Sosyal grupları gözeten ve erişilebilirliği önceleyen ücret politikasıyla dikkatADARAY’da, sivil yolcular 15,00 TL,İlk ve ortaokul öğrencileri ücretsiz, lise öğrencileri 3,45 TL ve üniversite öğrencileri ise4,83 TL karşılığında seyahat edebiliyor.