Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu’na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrine ulaştı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti kapsamında Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu`na katılacak ve bazı temaslarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Türkevi girişinde kendilerini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan paylaşıma göre, basın mensuplarına selam verdikten sonra beraberlerindeki heyetle Türkevi`ne girdi.