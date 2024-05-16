Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Modern Köprüler İnşa Ediliyor

Bayburt İlimizin merkezinden geçen ve bu güzide ilimizin sembolü haline gelen Çoruh Nehri için harekete geçen DSİ, Çoruh Nehri üzerine 2 adet yaya ve 2 adette araç köprüsü yapmak için kolları sıvadı. Bayburt’un DSİ eliyle muhteşem 4 köprüye sahip olacağını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Doğu Karadeniz’de taşkın muhtevalarımızın içerisinde çok sayıda araç ve yaya köprüsü inşa ediyoruz. Estetik ve emniyeti ön planda olan bu köprülerimiz Karadeniz’in zorlu coğrafyasında vatandaşlarımızın günlük yaşamı oldukça kolaylaştırıyor ve inşa edildikleri yerlere ayrı bir güzellik katıyorlar. Şimdi de Bayburt’un dillere destan olan ve şehrin önemli bir değeri olan Çoruh Nehri’nde kesiti yetersiz köprüleri yıkıyor, yerine estetik ve emniyeti ön planı çıkartan modern köprüler inşa ediyoruz” dedi.

Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

DSİ eliyle yapılacak olan köprüler hakkında detayları paylaşan Genel Müdür Balta, “Çoruh nehri üzerine yapacağımız çelik taşıyıcılı yaya köprülerimiz 5 metre genişliğe ve 40 metre açıklığa; araç köprülerimiz ise 13 metre genişliğe ve 36 metre açıklığa sahip olacaktır. 13.12.2022 tarihinde sözleşmesini imzaladığımız işimiz kapsamında yüklenici firmamıza yer teslimi yapılmış ve işe başlanılmıştır. Araç köprümüzde ve sağ sahil bağlantı yapıları tamamlanmıştır. Taş kaplama ve ferforje imalatları ise devam etmektedir. 2 adet yaya köprüsünde de koruma betonları dökülmüş olup, ferforje imalatlarımıza başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Köprüler, Bayburt’un Siluetine Ayrı Bir Güzellik Katacak

Genel Müdür Balta şöyle devam etti: “Çoruh Nehrinde mevcut köprülerimizin kesiti yetersiz oluşundan ötürü hem taşkınlar için bir risk oluşturuyor hem de Çoruh nehrinin büyüleyici güzelliğine yakışmıyordu ama artık bu görüntüler tarih olacak. Çoruh Nehri’nin adeta gerdanlığı olacak olan yeni köprülerimizde estetik ve emniyeti de çok önemsiyor, köprülerimizin şehrin siluetine ayrı bir güzellik katacağını düşünüyoruz. DSİ eliyle önemli su yatırımlarını bünyesine katan, tarih ve medeniyet kokan şehrimiz

Haber:Murat Aydın