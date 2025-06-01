Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, 2025 yaz sezonunda İrlanda’nın Cork kentini İzmir’e bağlayan direkt uçuşları başlattı. Haftada iki kez gerçekleşecek uçuşların ilki 31 Mayıs’ta kutlandı.İZMİR (İGFA) - SunExpress, 2025 yaz sezonu uçuş ağına İrlanda’nın kültürel ve doğal güzellikleriyle ünlü sahil kenti Cork’u ekledi.

Cork-İzmir direkt tarifeli uçuşlarının ilki 31 Mayıs tarihinde gerçekleşti.

Cork Havalimanı’nda düzenlenen açılış kutlamasında yolcular, Türk mutfağının lezzetleriyle tanıştı.

Seferlerin yaz sezonu boyunca haftada iki kez karşılıklı olarak devam edeceği öğrenildi.

SunExpress Grup Satış Kıdemli Müdürü Tobias Bracht, “Cork’tan İzmir’e ilk uçuşumuzu gerçekleştirmekten mutluyuz. Bu yeni rota, İrlanda operasyonlarımıza verdiğimiz önemi gösteriyor. İzmir’in tarihini, kültürünü ve eşsiz deneyimlerini Cork’tan gelen misafirlerimize sunarken, yolcularımıza kaliteli seyahat taahhüdümüzü güçlendiriyoruz” dedi.

Cork Havalimanı Havacılık İş Geliştirme ve İletişim Direktörü Tara Finn ise, “SunExpress’in Cork-İzmir uçuşlarını başlatması büyük bir mutluluk. Pazar araştırmalarımız, Türkiye’ye direkt uçuş talebini ortaya koydu. SunExpress, havalimanımızda hizmet veren dokuzuncu hava yolu oldu ve bu hattın büyük başarı yakalayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dublin-Antalya ve Dalaman seferlerine olan yoğun talebin ardından başlatılan Cork-İzmir uçuşları, İrlanda’dan Ege’ye seyahati kolaylaştırırken, İzmir’den İrlanda’nın güneyine yeni bir destinasyon sunuyor.