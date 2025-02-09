Çılgın Sayısal Loto’da ‘Milyonerler Festivali’ 312 talihliye ekstra 10 milyon TL kazandırdı!İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin 8 Şubat Cumartesi günü gerçekleşen ikinci çekilişinde, 4 bilen 312 talihli toplam ekstra 10 milyon TL kazandı.

‘Milyonerler Festivali’nin ikinci çekilişinde 312 talihliye toplam 10 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı. 4 bilen talihliler kişi başı 52 bin 913 TL ikramiye kazandı.

Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye tutarı 579 milyon TL’yi aşarken, 5-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek Milyonerler Festivali, oyunseverlere toplamda garanti 100 milyon TL ekstra ikramiye kazandıracak.