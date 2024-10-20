Balıkesir’deki üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, “Çiftçimize Destek Programı”nı hayata geçirdi. Belediye proje kapsamında, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde toplam 477 çiftçiye yüzde 50 hibeli 23 bin 250 kg süt otu tohumu (Ryegrass) dağıttı.BALIKESİR (İGFA) - Tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle öne çıkan Balıkesir’de “Çiftçimize Destek Programı”nı başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, üreticinin maliyetlerini azaltmayı amaçlıyor. Planlı çalışmalarla sürdürülebilir tarım ve hayvancılığın gelişmesini hedefleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından başlatılan destekler, üreticilere can suyu oluyor. Bu kapsamda Altıeylül’de 213, Karesi’de 264 olmak üzere toplam 477 üreticiye yüzde 50 hibe ile 23 bin 250 kilogram süt otu tohumu (Ryegrass) dağıtıldı. Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri’nde gerçekleşen dağıtım törenine üreticilerin de ilgisi yoğun oldu. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla ekilen süt otu bitkisi ile et ve süt veriminde artış sağlanması hedefleniyor.

“BELEDİYE DESTEĞİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Karesi’ye bağlı Yaylacık Mahallesi’nde çiftçilik yapan Devran Avcı, “Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a katkılarından dolayı sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Tarım sektörü gerçekten zor durumda. Hayvancılıkta yem ve gübre konusunda da destek istiyoruz.” dedi.

Üreticilerin yüksek girdi maliyetleri altında ezildiğini söyleyen Murat Erden ise, “Bu hizmetten çok memnunuz. Ahmet Akın Bey’e çok teşekkür ederiz. Çiftçiliği yapmak için mücadele ediyoruz. Durumumuz gerçekten çok kötü. Mazot ve gübre hepsi çok pahalı. Elimizden geldiği kadar üretim yapmaya çalışıyoruz. Bu belediye desteği bizim için çok önemli.” ifadelerini kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Celal Karkın, “Bu desteklerin devamının gelmesini temenni ediyoruz. Köylünün durumu malum. Bu destekler köylümüze fayda getiriyor. Gerçekten köylünün desteğe ihtiyacı var.” şeklinde konuştu.