Tarım ve Orman Bakanlığı, 826 milyon 825 bin TL tutarındaki tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktardı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, 826 milyon 825 bin TL tutarındaki tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktardığını duyurdu.

Bakanlık, yaptığı paylaşımda, "Hayırlı ve bereketli olsun" ifadesiyle çiftçilere yönelik desteklerinin devam edeceğini belirtti.

İlgili destek ödemesinin dağılımı ise şöyle: