DJ Redcatt, gerçek adıyla Kübra Koşar, eğlencenin en özgür halini sergileyerek Ibiza'da havuz içinde gerçekleştirdiği performansla tatilcilerin büyük beğenisini kazandı. Görsel şovlarla desteklediği müzik seti, dinleyicilerine unutulmaz bir deneyim sundu.Ali FİKRET / ANKARA (İGFA) - DJ Redcatt, yani Kübra Koşar, eğlencenin en özgür halini yaşayarak sıradışı performanslarıyla dikkat çekiyor.

DJ kabinine ihtiyaç duymadan, sanatını her yerde başarıyla icra eden Redcatt, havuzun serinliğinde yaptığı sınırsız müzikle yine gündemde kalmayı başardı.

Geçtiğimiz günlerde Ibiza'nın ünlü mekanlarından Ushuaia Unexpected Hotel’de havuz içinde gerçekleştirdiği müzik performansı, tatilciler tarafından büyük beğeni topladı.

Redcatt, DJ performanslarının sahne gösterilerinin en önemli türlerinden biri olduğunu vurgulayarak, “İzleyiciler tarafından yeterince ilgi görmesi için olabildiğince görsel şova önem verilmeli. Ben de burada görsel bir şov yaparak hem kendim serinliyorum, hem de yeni setimi dinleyicilerime tanıtıyorum. 'Dream Layer' şarkım ile melodik setim İbiza'da ve tüm müzik platformlarında büyük bir beğeniyle dinleniyor” dedi.

Müzik kariyerindeki titizliği ve seçici müzik zevkiyle “sound connoisseur” (ses gurmesi) olarak tanımlanan DJ Redcatt, prodüksiyonlarında ve setlerinde kaliteli ve etkileyici bir sound oluşturmaya odaklanırken, sıra dışı tarzı ve eğlencenin en özgür halini sunma misyonuyla, yeniliklere imza atmaya devam edeceğini belirtti.