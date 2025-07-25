Bursa Emek Demokrasi Güçleri, artan orman yangınları ve yangınla mücadele eden personelin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, CHP Bursa İl Başkanlığı da destek verdi.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Emek Demokrasi Güçleri'nin gerçekleştirdiği ve CHP Bursa İl Başkanlığı'nın da destek verdiği basın açıklamasında, Tarım Orkamsen Şube Başkanı Tarık Efe, Türkiye’nin orman yangınlarına dair çarpıcı veriler paylaştı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) yangın istatistiklerine göre, son 88 yılda toplam 1 milyon 907 bin hektar orman alanının yandığını belirten Şube Başkanı Efe, "Bu alanın yıllık ortalaması 21 bin 600 hektardır. Aynı dönemde 126 bin yangın meydana gelirken, yıllık ortalama bin 400 yangın yaşanmıştır. Ancak son 10 yılda bu ortalama 2 bin 700’e, 2024’te ise rekor seviyeye ulaşarak 3 bin 800’e yükselmiştir” dedi. Başkan Efe, sadece 26 Haziran–3 Temmuz 2025 tarihleri arasında 576 orman yangını çıktığını belirterek, küresel iklim değişikliğinin bu artışta etkili olduğunu vurguladı.

ORMAN EMEKÇİLERİ CAN KAYBEDİYOR

Basın açıklamasında, yangınlara müdahale eden ekiplerin yaşadığı can kayıplarına da dikkat çekildi.

Tarım Orkamsen Şube Başkanı Tarık Efe, “Son iki ayda 15’e yakın orman emekçisi hayatını kaybetti, 20’den fazla kişi yaralandı. Bu kayıplar, eğitim yetersizliği, denetim eksikliği ve koordinasyon sorunlarının bir sonucudur” dedi. Yangınlara müdahale yerine önleme odaklı politikaların geliştirilmesi gerektiğini belirten Efe, “Yangınların yüzde 99’u insan kaynaklıdır. Bu nedenle, yangınların önlenmesinde insan odaklı projeler zorunludur” diyerek önerilerini şöyle sıraladı:

Enerji nakil hatlarının yer altına alınması

Anız yakmanın önlenmesi

Ateşsiz piknik alışkanlıklarının yaygınlaştırılması

Orman sınırlarına yakın bölgelerde yanıcı materyallerin kontrolü

Turizm tesislerinin yangın önleme altyapısına kavuşturulması

TOPLUM TEMELLİ YANGINLA MÜCADELE KÜLTÜRÜ GEREKİYOR

Öte yandan basın açıklamasında, orman yangınlarıyla mücadelede yerel halkın eğitimi ve sürece aktif katılımının önemine de dikkat çeken Başkan Tarık Efe, “Yangına hassas bölgelerde, toplumun her kesimiyle birlikte eğitimli, organize ve duyarlı bir yapı oluşturulmalıdır. Bu kültür yerleşmeden yangınların önlenmesi mümkün değildir” dedi. Efe, yangınların çoğunun 'doğal nedenler' dolayısıyla geçiştirildiğini belirterek, "Oysa asıl sebep, doğanın sermayenin kar hırsına peşkeş çekilmesidir. Bizler toprağımıza, suyumuza, ormanlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız" diye konuştu.