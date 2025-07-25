Dr. Sadık Ahmet anması için Yunanistan'ın Gümülcine kentine giden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, bir takım resmi ziyaretler de gerçekleştirdi. Ziyaretlerde karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Batı Trakya Türkleri'nin merhum lideri Dr. Sadık Ahmet için düzenlenen anma programına katılmak üzere iki günlüğüne Yunanistan'ın Gümülcine kentine gitti.

Başkan Büyükakın, ilk gün Kahveci Mezarlığı'ndaki anma törenine katıldı.

İkinci gününü de resmi ziyaretlere ayırdı. Başkan Büyükakın sırasıyla Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal'ı, Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif'i ve Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa'yı ziyaret etti.

Ziyaretlerde karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.