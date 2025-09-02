Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi’nde usulsüzlük iddiaları üzerine İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği ara kararla il başkanı ve yönetiminin görevden alındığını, geçici kurul atandığını duyurdu. Kararın, ihtiyati tedbir niteliğinde olup yargılamanın sürdüğü öğrenildi.İSTANBUL (İGFA) - CHP İstanbul İl ve Kurultay Delegesi tarafından açılan dava kapsamında İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi ara kararı açıkladı. Karara göre, 8 Ekim 2023’te yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu üyeleri, usulsüzlük, menfaat temini ve seçmen iradesini etkileme iddiaları nedeniyle tedbiren görevden uzaklaştırıldı.

GEÇİCİ KURUL ATANDI, KONGRE SÜRECİ KISMEN DURDURULDU

Mahkeme, il başkanı, yönetim kurulu ve disiplin kurulu yetkilerini kullanmak üzere geçici bir kurul görevlendirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'nin 39. Olağan Kurultay sürecinde İstanbul İl Örgütü’nün yapacağı ilçe kongreleri ve il kongresi seçim işlemleri tedbiren durdurulduğunu duyururken, 38. Olağan İl Kongresi delegelerinin görevden alınması ve kongrede alınan tüm kararların durdurulması talepleri reddedildiğini bildirdi.

İTİRAZ YOLU AÇIK

Bakan Tunç, kararın ihtiyati tedbir niteliğinde olduğunu ve nihai bir hüküm teşkil etmediğini belirterek, “Kabul edilen kararlar için HMK 394. maddesine göre itiraz yolu, reddedilen kısımlar için ise HMK 391. maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf yolu açık. Yargılama süreci devam etmektedir” dedi.

Karar ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, henüz resmi tebliğ almadıklarını belirtirken, CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı. İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin’in de aralarında bulunduğu bir heyet geçici olarak görevlendirildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan heyetin içerisinde olan Gürsel Tekin ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savaş meydanlarında kurulmuş CHP’nin öğrencisiyim. Partim, yaşamım boyunca kırmızı çizgim oldu. Böyle zor günlerde parti içi kardeşliği ve dayanışmayı korumak, bizlerin en asli görevidir. Söz konusu CHP ise, gerisi teferruattır.” ifadelerini kullandı.