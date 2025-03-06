Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 78 Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı alımına yönelik başvuruların 16 Mart'ta sona ereceğini açıkladı.ANKARA (İGFA) -Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 78 Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı alacak.

Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Platformu üzerinden başlayan başvurular 16 Mart’ta sona erecek.

“Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde yazılı ve sözlü sınav yapılacak.

Yazılı sınav 12 Nisan’da Gazi Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek.

Adaylar başvuru koşullarına ve diğer detaylara https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden ulaşabiliyor.