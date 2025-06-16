İzmir'de yaşayan Balkan kökenli müzisyen Cenk Bosnalı, yeni müzik projesi “Balkan Akustik” ile dinleyicilerini Balkanlar ve Anadolu’nun köklü müzik kültürleri arasında bir yolculuğa davet ediyor. İZMİR (İGFA) - Bu özel projede sadece telli çalgılar kullanılıyor; akordeon, klarnet ve bakır nefesli çalgılar ise yer almıyor.

Cenk Bosnalı, projeye ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: Bu yıl müzik sektöründe 35'nci yılımı kutluyorum. Onun için de farklı birşeyler yapmak istedim.

“Balkan Akustik’te tercih ettiğimiz enstrüman düzeninin tarihi bir temeli var. Bugün Balkan müziğinin vazgeçilmezleri arasında yer alan akordeon, klarnet ve trompet gibi çalgılar, 19’uncu yüzyılda icat edildi ya da bugünkü formlarını aldı. Ancak bu çalgılar bölgeye gelmeden önce, özellikle Bosna Hersek şehir müziği olan sevdalinkalar, Osmanlı etkisiyle Anadolu’dan gelenlerin beraberlerinde getirdiği cura (dede sazı) ve tanbura gibi telli çalgılarla icra edilirdi. Zamanla bu telli çalgılar tambura ve tamburitza (küçük tambura) adlarıyla evrim geçirse de Balkan müziğinin ayrılmaz bir parçası olmayı sürdürdü.”

Bosnalı, projesinde ud, cura, cümbüş ve kanun gibi telli çalgılarla; Boşnakça, Makedonca ve Bulgarca halk şarkılarını, ayrıca Ege ve Rumeli türkülerini sahneye taşıyor.

“Akustik ve sade bir müzik peşindeyim. Balkan Akustik, yüzyıllar önce Balkanlar ile Anadolu arasında kurulan müziksel köprüyü yeniden hatırlatmayı amaçlıyor. Gelenekle yeniliğin yan yana durduğu bu yolculukta, dinleyicileri İzmir’den Sarajevo’ya uzanan özgün bir deneyime davet ediyorum.”

Bosnalı sözlerini şöyle sürdürdü, ’’17 Haziran da tarihi bir bina olan Kırkmerdiven’de sahne alacağız burada tam anlamıyla canlı müzik dinlemek isteyen dostları bekliyoruz, çünkü mikrofon ve kablo yok çıplak sesle şarkıları birlikte söylemeye ve davet ediyoruz.’’